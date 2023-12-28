【時報記者任珮云台北報導】台股連續兩天創下今年收盤新高，27日收盤收在17891.5點，台股ETF績效表現也水漲船高，統計在56檔台股ETF中，包括群益台ESG低碳50(00923)、群益半導體收益(00927)、元大高股息(0056)在內的15檔台股ETF收盤價都創歷史新高，也讓逾133萬受益人投資都賺錢。

進一步觀察各投信旗下台股ETF表現，群益投信與中國信託投信旗下各有三檔收盤創新高整體表現最佳並列第一，國泰與兆豐各有兩檔並列第二，新光、富邦、野村、元大、富蘭克林華美則各有一檔。

群益投信表示，台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是穩健型投資人長期穩健投資的好選擇。鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股具基本面支撐下，台股ETF表現仍看好，建議可關注符合全球減碳趨勢的市值型台股ESG低碳50ETF、受惠於AI趨勢的台股半導體收益ETF，以及訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，今年以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，現階段不失為佈局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，儘管半導體景氣僅兩年遭遇俄烏戰爭、通膨、地緣政治等不利因素影響短期發展。隨著上述利空逐漸淡化，預料半導體仍將持續成長。台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供投資者在布局台灣半導體產業外，還能同時兼顧存股收益之需求，達到息利雙收投資目標，建議投資人可善用結合半導體主題及收益特性之台灣半導體收益ETF來參與，透過指數成分股篩選出具在股息、獲利能力與股價動能上都相對出色的個股，以更精準掌握半導體高息股，提升投資效益。

國泰台灣領袖50(00922)經理人蘇鼎宇認為，投資要留意「大環境的變化」，接下來的30年，全球市場有一個絕對且商機明確的走向，就是邁向淨零之路的「低碳轉型」，而且是全球包括台灣的政府帶著企業一起做，透過政策推動，減碳已經成為台灣企業的必須之課，表現優異的企業才有機會立足市場，這也是00922標的指數「MSCI台灣領袖50精選指數」的編製特色，讓投資人有機會跟上這波綠色轉型的無限商機。