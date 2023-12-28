【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)上周公布與榮剛(5009)換股後，股價連吞三根跌停，不過，26日第三根跌停開出後盤中被敲開，最大買主也現身，仍就是網銀國際豪擲2.07億元再取得智冠1497張。
智冠上周四暫停交易，宣布增發新股並與榮剛以1:2.2換股，網銀發出聲明，認為是新台幣53億元換32億元的交易，影響股東權益甚鉅，甚至檢討評估投資智冠。
而上周五智冠開出跌停，並且連續重挫三個交易日，本周二跌停開出後，盤中跌停單被消化，而當日買超最大的仍是來自台中券商，市場就猜測網銀逢低再度買進智冠股票。
根據最新公告，網銀12月26日增持智冠1497張，總計達到206,586,000元，公告內容也表示，預計於1年內再取得股份數額及方式將自櫃買市場依合理股價持續進行評估。
這項換股案尚未經主管機會同意，網銀也可能採取法律戰（如：提假處分）因應，一旦主管機關或法院判決對網銀有利，董事改選隨時重啟戰火，即使換股案通過，長期持有智冠獲得的股利以及3年後再戰，對網銀而言，都是進可攻退可守。
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