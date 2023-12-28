【時報-台北電】AI PC題材續熱，市場買氣續旺，宏碁(2353)續創56.3元新高價，資金並拉抬具有AI題材的50元左右的中低價股神達(3706)、英業達(2356)同步上攻。AI族群持續吸金，成為今早台股再創17900點之上新高的主要功臣。

AI PC今早以宏碁盤中增量再攻高價，早盤成為成交人氣股第一名，以及高價股華碩(2357)同步創高提振多頭氣勢，仁寶(2324)也仍在高檔整理。本周買氣續挺台股電子五哥，尤其先前較少表現的宏碁、仁寶近兩周持續大漲創高。

宏碁本月推出AI PC新品，訂單能見度到明年第一季，吸引買盤追捧，股價再改寫12年新高。

英特爾日前獲准於以色列建設晶片廠，周三股價續漲，激勵今日AI PC指標股宏碁股價再創新高。

AI霸主輝達之台系供應鏈領袖台積電(2330)股價開平暫休息，但AI族群表現仍穩健。

AI PC題材持續發光，台股電子五哥的仁寶、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)及和碩(4938)早盤股價持續向上。

AI一軍的技嘉(2376)、廣達、緯創沿5日均線向上，且都已站回季線之上，中期技術面均翻多。

明日就是2023年封關日，也有部分大戶資金撤出，股王世芯-KY(3661)今年營運續旺，明年也樂觀再創新猷，但今早股價開高走低，壓回平盤附近，失守短均及月線，使得千金股早盤走勢普遍偏弱。（編輯：沈培華）