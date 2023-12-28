法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室說，馬克宏今天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時，要求以方在加薩走廊「持續停火」。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）人道危機持續升高，法國總統府在聲明中還說：「法國未來幾天將與約旦合作執行加薩人道主義行動。」

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）今年10月7日對以色列發動空前突襲，以色列隨後開戰。自以哈戰爭爆發以來，馬克宏是尼坦雅胡盟友之一。他今天就加薩平民傷亡和人道緊急狀態向尼坦雅胡表達「最深的關切」。

他也強調採取措施的重要性，以終止以色列屯墾者在約旦河西岸（West Bank）對巴勒斯坦平民的暴力事件，並且阻止按計畫擴建新的屯墾區。

尼坦雅胡辦公室說，尼坦雅胡在電話中感謝馬克宏「讓法國參與維護航行自由，並願意協助恢復以色列和黎巴嫩邊界安全」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121228