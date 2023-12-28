台股27日再創新高衝萬八，台股ETF績效表現也水漲船高，統計在56檔中包括群益台ESG低碳50（00923）、群益半導體收益（00927）、元大高股息（0056）在內的15檔台股ETF收盤價都創歷史新高，也讓133萬5670位受益人投資都賺錢。

進一步觀察各投信旗下台股ETF表現，群益投信與中國信託投信旗下各有三檔收盤創新高整體表現最佳並列第一，國泰與兆豐各有兩檔並列第二，新光、富邦、野村、元大、富蘭克林華美則各有一檔。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，今年以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，現階段不失為佈局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，儘管半導體景氣僅兩年遭遇俄烏戰爭、通膨、地緣政治等不利因素影響短期發展。隨著上述利空逐漸淡化，預料半導體仍將持續成長。台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供投資者在布局台灣半導體產業外，還能同時兼顧存股收益之需求，達到息利雙收投資目標。

由於台股長線展望佳，投資人持續湧入高股息ETF。中信成長高股息（00934）不只股價創高，自11月1日掛牌來，規模迅速成長，12月21日也已首度站上百億元，來到100.8億元，僅花37個交易日，成為2023下半年規模最快突破百億元的ETF，亦是第7檔百億元的高股息ETF。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，半導體直接掌握未來科技與創新的核心技術，2024年全球半導體產業迎向復甦，台灣半導體更扮演海外科技巨擘進軍AI領域不可或缺的軍火庫角色，新一波手機／PC換機潮，以及低庫存水位刺激新產品拉貨需求下，2024年半導體需求將回復成長態勢，尤其是2024下半年，主要成長動力將來自AI PC、智慧型手機、AI加速器、AI伺服器和Wi-Fi 7等各種先進製程的新應用。