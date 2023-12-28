【時報-台北電】中國人民銀行28日展開7天期逆回購，操作量3740億元(人民幣，下同)，中標利率仍為1.8%，目的維護年末資金流動性合理充裕。

今有1950億元逆回購到期，公開市場將實現淨投放1790億元，第7個交易日維持淨投放。

今為人行結束14天期逆回購的第2天。回顧上周，香港信報指出，人行時隔3個月重啟14天期逆回購，當周累計淨投放3060億元。(編輯：廖小蕎)

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