【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：
●微軟周三股價小跌0.16%，報374.07美元。紐約時報（The New York Times）向曼哈頓聯邦法院提起訴訟，指控生成式聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI及其最大金主微軟公司侵犯紐約時報的內容版權，在未經許可下使用該公司數百萬則文章來訓練聊天機械人提供資訊。紐約時報表示，該公司是第一家就版權問題狀告OpenAI和微軟的美國主要媒體機構。紐約時報並未尋求具體的損失金額，但估算損失高達「數十億美元」。此外，紐約時報要求OpenAI與微軟銷毀內含該報社文章的聊天機器人模型與和訓練集。此前David Baldacci、Jonathan Franzen、John Grisham和Scott Turow等小說作家也已向法院控告微軟和OpenAI的AI平台侵犯版權。
●比特幣礦商Bit Digital宣布挖礦業務擴大一倍，股價應聲飆漲18.6%，收在4.98美元。
●Coherus BioSciences暴漲23.6%，收在2.70美元。美國食藥管理局批准其用於抗感染治療的藥物輸送設備。
●First Wave BioPharma飆漲50%，收在5.52美元。該藥廠同意將出售旗下發炎性腸道疾病藥物，但未透透買家是誰。
●Cytokinetics股價飆漲82.6%，收在83.45美元，其實驗性心臟病藥物達成後期研究的主要目標，可望成為必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）此類藥品的競爭對手。
#紐約時報 #微軟 #AI #Open #侵權 #比特幣 #BitDigital #Cytokinetics
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：