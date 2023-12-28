【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●微軟周三股價小跌0.16%，報374.07美元。紐約時報（The New York Times）向曼哈頓聯邦法院提起訴訟，指控生成式聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI及其最大金主微軟公司侵犯紐約時報的內容版權，在未經許可下使用該公司數百萬則文章來訓練聊天機械人提供資訊。紐約時報表示，該公司是第一家就版權問題狀告OpenAI和微軟的美國主要媒體機構。紐約時報並未尋求具體的損失金額，但估算損失高達「數十億美元」。此外，紐約時報要求OpenAI與微軟銷毀內含該報社文章的聊天機器人模型與和訓練集。此前David Baldacci、Jonathan Franzen、John Grisham和Scott Turow等小說作家也已向法院控告微軟和OpenAI的AI平台侵犯版權。

●比特幣礦商Bit Digital宣布挖礦業務擴大一倍，股價應聲飆漲18.6%，收在4.98美元。

●Coherus BioSciences暴漲23.6%，收在2.70美元。美國食藥管理局批准其用於抗感染治療的藥物輸送設備。

●First Wave BioPharma飆漲50%，收在5.52美元。該藥廠同意將出售旗下發炎性腸道疾病藥物，但未透透買家是誰。

●Cytokinetics股價飆漲82.6%，收在83.45美元，其實驗性心臟病藥物達成後期研究的主要目標，可望成為必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）此類藥品的競爭對手。