【時報記者任珮云台北報導】市場預估美國2024年底CPI年增率將回到2.4%、核心CPI年增率2.6%，美國通膨回歸正常化，2024年美國聯準會降息趨勢底定，市場預估2024年3月聯邦公開市場委員會會議(FOMC)將開啟首次降息。兆豐投信表示，若美國薪資成長率下降速度放緩造成降息時間點遞延，市場將出現短期修正，但對於2024年會是切入台股市場的良好機會。預期2024年台股大盤將呈現震盪走高，偏慢牛格局。
兆豐國民基金研究團隊表示，針對台股市場看法，資金動能充沛，聚焦長期趨勢成長產業，短期製造業景氣有所回落，筆記型電腦急單效應已不如2023年上半年，但製造業景氣大方向仍處於上行週期，且美國降息預期升溫後，台幣走勢轉強帶動台股資金動能回溫，後續將持續聚焦在長期趨勢成長產業。
電子產業方面，持續看好伺服器零組件、半導體等領域，成長幅度可望優於整體景氣表現；傳產方面，看好製造業景氣谷底翻揚，機電產業訂單將持續改善。
兆豐國民基金研究團隊表示，半導體產業景氣復甦以及降息預期，市場評價上修，AI相關產業鏈百花齊放，股價將受到實質的營收及獲利成長推動。美國利率下降，企業資本支出意願上升，AI伺服器仍為重要關注產業，AI應用在2024年將拓展至伺服器以外的終端裝置，手機、筆記型電腦為2024年A領域另一項投資重心。電子產業輪動上漲過程中，聚焦在產業景氣步入復甦階段的個股。
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