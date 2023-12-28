英國為表示外交和軍事支援，24日宣布派遣皇家海軍巡邏艦「特倫特號」（HMS Trent）赴蓋亞那，在耶誕節後參加聯合演習，引發國際擔憂委內瑞拉可能藉此理由入侵蓋亞那。
蓋亞那是前英國殖民地，改制共和後仍是大英國協成員，是南美洲唯一的英語國家。近期因委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）主張吞併占蓋亞那70%領土、石油蘊藏量豐富的艾瑟奎波（Essequibo）地區，導致兩國關係緊張升級。
英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天報導，「特倫特號」長約90公尺，最高航速為25節，最大航程5500海里，可搭載兩艘充氣快艇，艦上最多可搭載50名士兵，12月初被派往加勒比海執行打擊販毒分子任務；在馬杜洛威脅吞併艾瑟奎波後，被派遣到蓋亞那。
英國政府此舉引發國際擔憂，委內瑞拉可能藉此理由入侵蓋亞那，引發自1982年福克蘭群島衝突以來南美國家之間的第一次戰爭。
委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）24日在X平台（前身為Twitter，推特）發文質問：「英國派一艘軍艦在待劃定的水域是要怎樣？之前說好睦鄰友好與和平共處的承諾，以及在任何情況下都不會相互威脅和使用武力的協定，有被置於何地？」
委內瑞拉表示，「將對這些危害加勒比和美洲和平與穩定的挑釁行為保持警惕」。
馬杜洛和蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）14日在加勒比海國家聖文森及格瑞那丁舉行會議後，雙方同意繼續對話，和平解決艾瑟奎波領土爭端。
兩國領袖同意，「委內瑞拉和蓋亞那在任何情況下，包括因兩國之間存在的任何爭端引起的問題，都不會直接或間接相互威脅和使用武力」。
自19世紀末以來，艾瑟奎波一直由蓋亞那治理，面積超過15.9萬平方公里，占蓋亞那總領土的75%以上。2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在艾瑟奎波發現石油，估計石油儲量為110億桶後，委內瑞拉再次聲稱擁有該領土的主權。
蓋亞那是近年來經濟成長最快的南美國家，而委內瑞拉從10年前就陷入經濟衰退。
委內瑞拉3日舉行公投，95%選民支持將艾瑟奎波納入委內瑞拉版圖，這個結果加劇當地的緊張局勢，並引發對當地發生武裝衝突風險的擔憂。
在蓋、委兩國14日就此議題首度會談前夕，阿里接受英國廣播公司巴西新聞網專訪說，「委內瑞拉總統馬杜洛試圖向蓋亞那人民灌輸恐懼，我們將採取一切必要措施確保蓋亞那的主權和領土完整，包括允許在蓋亞那建立美國基地」。（編輯：馮昭）1121228
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：