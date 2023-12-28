美國聯準會2023年最後1次利率決策維持不升息，主席鮑爾鴿派言論激勵股債市場齊漲，FOMC利率點陣圖顯示明年有機會降息3碼。利率趨勢向下，開啟債券多頭行情，債券ETF績效回升，吸引投資人搶進。

第一金美國10+金融債(00834B)經理人高若慈表示，聯準會升息告一段落，美國10年期公債殖利率由5%高檔急速下滑跌破4%，帶動利率敏感度高的長天期債券上漲，其中，金融債等高評級債券，殖利率優於公債，更適合建立中長期投資部位。

觀察今年來債券ETF報酬率，前15名績效皆在10%以上，值得注意的是，表現前15名的債券ETF之中，金融債就囊括9檔，佔比高達6成。

今年來績效最佳的9檔金融債ETF，依序為00846B富邦歐洲銀行債、00724B群益投資級金融債、00778B凱基金融債20+、00842B台新美元銀行債、00773B中信優先金融債、00834B第一金金融債10+、00785B富邦金融投等債、00844B新光15年IG金融債、00786B元大10年IG銀行債。

高若慈表示，大型金融機構第3季收入呈提升趨勢，加上金融機構受高度監管、提撥高額保證金等，違約風險低，另外也具備較高票息優勢。

至於投資金融股是否比金融債更好？高若慈分析，各產業公司債，金融債目前體質最佳、平均違約率僅0.5%最低。長期而言，全球金融債指數呈現穩健上行趨勢，表現優於全球金融股指數，且債券波動度遠低於股票，為穩健保守型投資人提供收益型資產的絕佳選擇。

第一金美國10+金融債ETF追蹤彭博美國10年期以上金融債券指數，投資標的包括美國銀行、摩根大通、富國銀行、摩根史坦利、花旗集團等。歷史經驗，金融債在停止升息後表現正向，高若慈表示，2024年聯準會一旦啟動降息，債市可望進入主升段行情，金融債ETF投資收益值期待。

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