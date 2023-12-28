【時報-台北電】內蒙古全區能源工作會，2023年新能源項目完成投資1,700億元，全區新能源總裝機規模達9,200千萬瓦，佔全區電力總裝機的45%。風光氫儲等新能源裝備製造項目完成投資超過700億元、年成長超13%。
展望2024年，能源領域重大計畫力爭完成投資3,200億元，較2023年成長10%左右，其中能源重大計畫力爭完成投資超過2,300億元（新能源投資超過1,800億元），新能源裝備製造力求完成投資超過900億元。
內蒙古明年將持續整體規劃煤炭開發佈局及接續產能，全力落實國家2024年煤炭保供任務，確保電煤中長期合約應簽盡簽、嚴格履約。同時，圍繞大型風光基地，結合輸電通道前期工作狀況，爭取一批調節性煤電項目，並增強地區電力供應和外送能力。（編輯：張嘉倚）
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