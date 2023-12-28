【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於對聯準會明年降息的預期增強，為市場造好信心，美股道瓊周三再創歷史新高，反映中概股的金龍中國指數僅小漲0.02%。恆指周四高開53點。

周四香港恆生綜合指數早盤上漲164點或1.0%，為16789點。國企股(H股)升1.2%。科技指數上漲1.0%。

主要科技股漲跌不一，昨日反彈一日的網易，周四低開1.1%。快手也跌0.2%。百度、小米、京東皆上漲約1%。

阿里巴巴僅小漲0.1%；美國曼哈頓法院裁定，阿里應該為允許第三方在電商平台銷售仿製品並涉及侵權，進行答辯。

汽車股領漲2.0%，吉利上漲5.3%，理想升3.1%，比亞迪上漲2.3%。

內房股也普遍上漲，中國恆大升1.8%。