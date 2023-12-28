【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數234.33點，跌0.40點；總計308家漲、316家跌、114家持平；委買10364960張、委賣5899003張；總成交值300.09億元。

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