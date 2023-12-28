【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17887.51點，跌3.99點；總計388家漲、480家跌、154家持平；委買34491383張、委賣20650043張；總成交值1153.75億元。

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