過去幾年，麥當勞有計畫的重塑品牌形象，盼與年輕粉絲建立聯繫，並再次彰顯麥當勞在流行文化中的重要地位與代表性，品牌行銷長與客戶體驗長Tariq Hassan坦言，過去有段時間麥當勞「不酷了」讓人失去喜歡的感覺。麥當勞因此向流行文化靠攏，還打出懷舊牌推出成人兒童餐，再次成為話題中心。
CNBC報導，麥當勞在近五年加強推動品牌與流行文化的結合，不僅找上防彈少年團BTS、NewJeans及Cardi B等時下當紅藝人合作，還與街頭潮牌Palace 與Cactus Plant Flea Market聯名。
除此之外，麥當勞還打出懷舊牌，希望重燃消費者當年的悸動，2020年曾靠著一篇貼文「one day you ordered a Happy Meal for the last time and you didn't even know it（已經忘了是哪一天，點了最後一份快樂兒童餐）」引起熱烈討論。
Tariq Hassan提到，文章其實是想表達關於童年回憶的逝去。隨後麥當勞與潮牌聯名推出成人兒童餐，雖然餐點內容並沒有新的改變，但充滿童趣的包裝盒與4種復古吉祥物的贈品玩具仍引起一波搶購收藏潮，在二手拍賣網站eBay甚至炒上數千美元。
從此之後，麥當勞加強了朝此方向發展的力道，Tariq Hassan說：「這對我們是一種文化上的轉變，因為銷售成績反映了這樣的想法是有意義的，我們開始花時間與我們的特許經營商進行溝通。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：