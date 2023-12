過去幾年,麥當勞有計畫的重塑品牌形象,盼與年輕粉絲建立聯繫,並再次彰顯麥當勞在流行文化中的重要地位與代表性,品牌行銷長與客戶體驗長Tariq Hassan坦言,過去有段時間麥當勞「不酷了」讓人失去喜歡的感覺。麥當勞因此向流行文化靠攏,還打出懷舊牌推出成人兒童餐,再次成為話題中心。

CNBC報導,麥當勞在近五年加強推動品牌與流行文化的結合,不僅找上防彈少年團BTS、NewJeans及Cardi B等時下當紅藝人合作,還與街頭潮牌Palace 與Cactus Plant Flea Market聯名。

除此之外,麥當勞還打出懷舊牌,希望重燃消費者當年的悸動,2020年曾靠著一篇貼文「one day you ordered a Happy Meal for the last time and you didn't even know it(已經忘了是哪一天,點了最後一份快樂兒童餐)」引起熱烈討論。

Tariq Hassan提到,文章其實是想表達關於童年回憶的逝去。隨後麥當勞與潮牌聯名推出成人兒童餐,雖然餐點內容並沒有新的改變,但充滿童趣的包裝盒與4種復古吉祥物的贈品玩具仍引起一波搶購收藏潮,在二手拍賣網站eBay甚至炒上數千美元。

從此之後,麥當勞加強了朝此方向發展的力道,Tariq Hassan說:「這對我們是一種文化上的轉變,因為銷售成績反映了這樣的想法是有意義的,我們開始花時間與我們的特許經營商進行溝通。」