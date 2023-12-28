【時報-台北電】盤中焦點股：
1.信紘科(6667)：今年EPS上看8元，明年還有高點可期，昨日開高走低多方不死心，今日快攻漲停112元。
2.華城(1519)：大選綠能政策護體，昨獲外資翻多買超相挺，價量俱揚強彈逾7.5%，重登月線。
3.神達(3706)：AI PC題材發燒，外資連2買加持，放量衝高5%，改寫4個月高。
4.擎亞(8096)：三星CIS漲價效應持續，盤中挑戰17元關卡、改寫前高。
5.華邦電(2344)：結盟力成攻CUBE，加上NOR Flash掀記憶體新漲價潮，連兩日獲三大法人買超近5萬張，開盤不到1小時成交量已破10萬大張，股價漲逾5%。
6.士電(1503)：大選倒數，綠能題材不敗，放量彈升近5%，重返月線。
7.亞矽(6113)：多頭聚焦IC群族暨電子通路，早盤亮燈鎖漲停價18.25元，買單高掛逾千張。
8.尼得科超眾(6230)：AI PC效應外溢，散熱題材喊燒，激勵盤初快攻漲停，仍有逾百張買單排隊。
9.聯電(2303)：技轉英特爾，將分階段獲得上百億元授權金，昨獲三大法人爆買10萬5846張，昨夜ADR再飆5.48%，盤初股價續漲至54.8元後，反壓增強。
10.台積電(2330)：外資連4日買超計4萬4785張，昨夜ADR續漲0.19%，盤初漲至593元、刷半年多新高，但隨即翻黑。
11.潤泰全(2915)：三大法人連三日合計買超969張，今日召開法說，股價續漲暖場。
12.第一銅(2009)：外資連3日買超達553張，加上昨夜期銅上漲117美元，盤初放量漲逾2.5%，躍過5日線。
13.中鴻(2014)：短線漲多回調5日後，今早多頭回神，股價持穩高檔狹幅整理。
14.華義(3086)：漲多賣壓再現，股價大舉回落逾5%，150關沒守住。
15.友訊(2332)：今年抱回共11項國內、外大獎，盤初股價漲逾1.5%。
16.常珵(8097)：外資連10日買超、股價連10漲，今日衝上66元，寫近1年高。
17.凱碩(8059)：集團股續強，股價一度強漲近6%，飆上23.7元、續寫逾13年高。
18.藥華藥(6446)：免疫療法跨足實體腫瘤，申請第一臨床試驗，早盤股價走揚。
19.金像電(2368)：今、明年業績動能強，法人看下季淡季不淡，底部墊高。
20.泰碩(3338)：明年營收重回成長，毛利率、營益率皆看升，量能增溫點火攻勢，一早大漲4%。
21.新日興(3376)：折疊裝置為營運添柴火，惟封關倒數市場轉保守，早盤創高後翻黑。
22.健策(3653)：AI商機持續發酵，外資連10買、三大法人一同偏多，早盤登上767元再寫高價。
23.亞翔(6139)：在手訂單創高樂看明年，打底整理結束多方穩步上攻，重返160元。
24.台燿(6274)：第4季受惠遞延訂單挹注，明年仍具動能，短線一路創高，觸及130元。
25.昆盈(2365)：11月營收雙增，衝年終行情，無懼外資偏空，帶量強彈逾3.5%，改寫波段高。
26.英業達(2356)：AI PC夯，明年營運看俏，外資反手敲進萬張，挾量上攻2%。
27.力致(3483)：AI題材續旺，外資連2買點火，盤初價量俱揚，一度強彈逾3%。
28.長榮(2603)：紅海緊張情勢未解，運費看漲，但賣壓出籠，股價壓回。
29.聯發科(2454)：樂觀看待明年營運成長，股價最高1055元再創本波新高，但盤中不敵賣壓翻黑。
30.世芯-KY(3661)：今明年營運都樂觀創高，止跌開高，但上檔5日線尚未站穩。
31.晶豪科(3006)：市況回穩、違約金逐步回沖，股價突破百元後續攻，創109元本波新高。
32.矽力*-KY(6415)：目前為庫藏股期間，成本端降低、價格端調漲，類比IC迎雙利多，帶量強攻逾8%。
33.力智(6719)：電源管理IC明年產業前景轉好，股價再創本波新高。
34.鈺創(5351)：記憶體產業復甦，加上EV帶動需求，布局歐美車廠有突破，帶量上攻。
35.日月光投控(3711)：今年營運有撐，明年成長可期，股價創135元新高。
36.天宇(8171)：手握大單旺明年，帶動早盤放量續揚。
37.佳龍(9955)：國際金價續漲觸3周高點，激勵股價彈升並站上所有均線。
(編輯：李慧蘭)
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