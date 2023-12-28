【時報-台北電】28日A股三大指數集體開低，滬指報2913.11點，跌0.05%；深成指報9182.85點，跌0.10%；創指報1806.79點，跌0.17%。

航運概念股再度走低，海通發展逼近跌停，寧波遠洋、國航遠洋跌超8%，錦江航運、寧波海運等跟跌。遊戲板塊盤初下挫，龍韻股份跌停，大晟文化、天龍集團、華揚聯眾、冰川網絡跌超4%，盛天網絡、寶通科技、引力傳媒跟跌。

蘋果Vision Pro或將在2024年1月正式在北美發售；Meta明年將展示超前AR眼鏡原型，以MR為首的消費電子概念股繼續活躍，雙象股份4連板，亞世光電、榮聯科技、中光學、道明光學、佳創視訊等持續衝高。

券商板塊盤初走高，華鑫股份漲超4%，華林證券、太平洋漲超3%，國盛金控、國元證券、信達證券、西部證券等紛紛上漲。（編輯：張嘉倚）

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