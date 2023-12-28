【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據28日官方公布的報告，受到晶片產量大增激勵，韓國11月工業生產漲幅，創下2022年5月以來最大。至於鄰居日本則是月減0.9%，但比市場普遍預測值下滑1.6%要好一點。

日本經濟產業省（METI）也預估，若經季節性因素調整後，12月的工廠產能可望增加6%，但是2024年元月或將減少7.2%。另外，日本11月零售銷售年增5.3%，與市場預期5%差不多，是從2022年3月以來，連21個月都在增加。同時期，零售銷售月增率為1%，10月則是月減1.7%。

韓國統計廳（KOSTAT）指出，11月工業生產年增5.3%，大幅超過市場預估值3%。其中，各種機器以及其他電子元件的產量分別下降13.8%以及9.9%，不過，半導體卻較去年同期大增42.4%，故拉抬韓國11月工廠產出。

至於月增率方面也成長3.3%，明顯超車預估的1%。路透社27日曾指出，韓國12月出口有機會連續3個月增加，因為是該國經濟重要支撐的半導體產業，已經進入復甦的狀態。

衡量韓國民間消費的零售銷售方面，繼10月減少0.8%後，11月是月增1%，主要是由汽車、電子產品以及其它耐久財等商品所帶動。至於設備投資則月減2.6%，連兩個月下滑。