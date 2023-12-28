雞肉大廠大成今年前3季EPS3.68元，已超越去年全年的2.59元，除法人推估，股息有機會超越今年發放的1.5元，財信傳媒董事長謝金河看好跨足植物肉市場，新產品清爽又美味，今年全年獲利將創下歷史新高紀錄，並認為從食用油、飼料到全方位餐飲，這家老牌企業在兄弟共治下，愈來愈有勁。

謝金河在臉書以「台灣創新的植物肉NEO在大成長城」為題發文，指出2020年全球掀起植物肉狂潮，有華人參與的Beyond Meat成為華爾街最吸睛的焦點，股價瘋狂大漲到221美元。在盛況中，他記得東元黃茂雄會長曾經請吃植物肉的漢堡，後來也成為摩斯的熱門產品之一。

不過，這個風潮沒有持續很久，Beyond Meat虧損愈來愈多，股價愈跌愈低，最慘只剩5.58美元，最近談人造肉、植物肉的聲音也變小。

中經合的劉宇環董事長帶領團隊去參加Cop28回來，邀請我們一行人到內湖的大成長城吃一頓完全由植物肉烹調出來的午餐。我首先問韓家宇董事長一個問題：美國發展的Beyond Meat為什麼不順利？大成有什麼優勢？

大成董事長韓家宇回答說，ByNd是創投業研發的創意產品，沒有產業鏈的縱深，成本比較高，他說大成從1957年迄今，已經在這個產業蹲了60幾年，在食品產業鏈有較大優勢，現在看市場發展3年多，大成靠著團隊研發的植物肉產品，他很有把握。

謝金河表示，這次大成提供的午餐有蔬菜湯，鮪魚沙拉，植物肉的柳條、鷄肉、海鮮排、漢堡、義大利麵、肉絲飯、牛肉麵⋯⋯吃起來口感清爽，尤其是牛肉麵，那一片牛腱肉吃起來像是真的牛肉。

這些年大成業績愈來愈好，今年前3季EPS3.68元，全年將創下歷史新高紀錄，從食用油、飼料，到全方位餐飲，這家老牌企業在兄弟共治下愈來愈有勁。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。