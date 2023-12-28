【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)今年前三季稅前淨利達新臺幣21.78億元，已連續第10季獲利，營運表現亮眼。近年隨全球節能減碳趨勢及ESG浪潮，產品聚焦太陽能、儲能及電動車馬達等面向，並持續深耕新能源相關事業，包含強韌電網基建、儲能布建以及淨零碳排整合服務。大同旗下尚志資產日前聯貸，取得110億元授信資金。
尚志資產本周的聯合授信案，資金主要係支應其中和萬大線LG07連城錦和站聯合開發案所需資金，由兆豐銀行擔任統籌主辦暨額度及擔保品管理銀行、第一銀行擔任統籌主辦暨文件管理銀行，並邀集華南銀行、土地銀行及彰化銀行共同參與，在各大銀行踴躍支持下，超額認參達1.34倍。
尚志資產長期致力於不動產開發及資產營運管理，近年推出之土城重劃區大型造鎮案-「大同莊園」建案熱銷，並榮獲國家建築金質獎。本次聯開案係配合捷運萬大線聯合開發，由尚志資產與市府共同合作，預計打造捷運聯開住宅大樓，該案基地座落位置佳，交通便利、周遭生活機能發達，後續推案可期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：