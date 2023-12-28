【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)今年前三季稅前淨利達新臺幣21.78億元，已連續第10季獲利，營運表現亮眼。近年隨全球節能減碳趨勢及ESG浪潮，產品聚焦太陽能、儲能及電動車馬達等面向，並持續深耕新能源相關事業，包含強韌電網基建、儲能布建以及淨零碳排整合服務。大同旗下尚志資產日前聯貸，取得110億元授信資金。

尚志資產本周的聯合授信案，資金主要係支應其中和萬大線LG07連城錦和站聯合開發案所需資金，由兆豐銀行擔任統籌主辦暨額度及擔保品管理銀行、第一銀行擔任統籌主辦暨文件管理銀行，並邀集華南銀行、土地銀行及彰化銀行共同參與，在各大銀行踴躍支持下，超額認參達1.34倍。

尚志資產長期致力於不動產開發及資產營運管理，近年推出之土城重劃區大型造鎮案-「大同莊園」建案熱銷，並榮獲國家建築金質獎。本次聯開案係配合捷運萬大線聯合開發，由尚志資產與市府共同合作，預計打造捷運聯開住宅大樓，該案基地座落位置佳，交通便利、周遭生活機能發達，後續推案可期。