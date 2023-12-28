【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：
●Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，當題材很少、交易非常淡時，往往會看到趨勢的延續。今年還剩下三天交易時間，這意味著只剩下三天可以進行「投資損失節稅」（Tax-Loss Harvesting）操作、只剩三天可以進行「窗飾」（window dressing）操作，也就是所謂的作帳行情。但因為沒有量，這類操作的影響可能被放大。在談到標普500指數僅差一小步就能確認其牛市時，Carlson表示，這些里程碑很重要，因為它們可以帶動在場邊觀望的投資人。
●CFRA首席投資策略師Sam Stovall在談到標普500指數距離歷史高點僅差臨門一腳時表示，市場想在今年結束前做到。不過，一旦市場真的創下歷史新高，很可能會出現「創高後止步」的現象。他表示，儘管氣氛樂觀，但有些分析師擔心市場可能過於樂觀，如果聯準會開始降息的時間比預期晚，就可能引爆失望情緒。此外， Stovall表示，標普500指數90%的股票已經突破50日移動均線，這意味著市場「有些泡沫化」。最近的「做多」數據顯示，過度樂觀可能使投資人面臨被意外事件「突襲」的風險。
●Kayne Anderson Rudnick投資組合經理兼首席市場策略師Julie Biel表示，目前期望非常高。這種情況總是讓我很緊張，因為這可能帶來令人心碎的結果。聯準會似乎仍然非常堅持不要重蹈1970年代的覆轍。
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