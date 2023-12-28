下周一就是2024年元旦，勞保自明年開始有3項新的改變。一是勞保老年年金「法定請領年齡」調高至64歲；二是因應基本工資調升，勞保、勞退薪資分級表隨之調整；另外，勞保費負擔也將跟著基本工資調高。
勞保老年年金法定請領年齡設有逐年調高機制，自2009年至2017年為60歲，2018年提高為61歲，2020年提高為62歲，2022年提高為63歲，2024年提高為64歲，2026年以後為65歲。明年元旦開始，勞工退休請領老年年金，須達64歲，才能領到全額年金。
如果未達法定年齡，也可以提早請領老年年金，但是領到的金額會變少，每提前1年減領4%，最多可提前5年，減領20%。反之，就算已超過法定請領年齡，也可以選擇延後領，金額會增加，每延1年增領4%，最多延後5年，增領20%。
配合基本工資調漲，勞保投保薪資分級表、勞退金月提繳分級表、勞工職災保險投保薪資分級表，都將同步跟進調整。現行月投保薪資第1級26400元，明年起改為27470元、第2級修正為27471~27600元。而勞退金月提繳分級表則新增第23級月提繳工資為27470元。
雇主、勞工與政府所需負擔的勞保費，也將隨基本工資調升。以勞保普通費率12%、聘僱1名薪資27470元的勞工為例，雇主、勞方及政府負擔比例為7比2比1，雇主勞保費負擔為2307元、每人增加89元，勞工自行負擔保費為659元、增加25元，政府負擔329元、增加13元。
此外，國民年金保費加碼補助方案，補助保險費期間為今年4月至12月，這9個月的保費，只要在2025年10月31日以前繳納，都可享有50%優惠，由政府疫後特別預算撥款補助。以一般被保險人最多補助9個月計算，共可補助5337元。
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