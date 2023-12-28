【時報記者任珮云台北報導】麗臺(2465)因應市場變化，將進行內部組織調整，最快在3個月內完成新事業部門成立，負責系統暨周邊零組件等產品之銷售業務，包括高階AI伺服器/HPC、工作站等系統產品。麗臺在引進策略性夥伴後，拚營收翻倍成長。
麗臺以6.69億元私募，引進美超微創辦人梁見後家族成員資金：大訊董事長梁見發與肯微董事長梁見達。27日補選董事，由策略性投資法人大訊科技與肯微科技擔任，兩家公司代表人梁見發與梁見後亦皆親自與會。
麗臺接下來將成立新事業部，納入AI伺服器在內之系統周邊零組件等產品銷售業務，預期與兩家投資者的合作效益在未來半年內逐步浮現。
麗臺現任董事長盧崑山規畫在退休前要完成兩大重要目標，一、醫療事業拚2024年開始獲利，業績翻倍。二、深化和美超微的合作關係，過去就跟大訊及肯威下代工單，加上麗臺顯示卡跟AI軟體整合後銷售，未來會談更深的合作方案。
新加入的策略性董事大訊科技，資本額13億元，成立於1997年，專注於設計及製造高品質雲端伺服器機箱，同時致力於熱導流與低噪音的技術，產品項目包括伺服器機殼：1U、2U、3U、4U、工作站、刀鋒伺服器、mini-ITX、IPC；插拔式模組：熱插拔/冷插拔硬碟模組、風扇插拔模組、薄型、滾珠快拆滑軌；散熱方案：風扇與熱導流模組。
肯微成立於2004年，每年提供高達200萬台高效能電源供應器，行銷全球。主要客戶包含人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、網路設備、工業電腦(IPC)、電訊設備及高階伺服器等等。
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