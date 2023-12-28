科技業的薪資普遍高於其他行業，也是許多人爭相進入的目標行業，有網友在Dcard發文直指「沒進科技業是不是人生全毀了？」引發其他網友討論。

原PO發文表示，現在房價暴漲狂飆，物價也是漲到爆，但薪資卻沒跟著成長，沒有在台積電科技業領百萬年薪的普通人，中位數年薪才55萬，「是不是人生整個毀了啊？不用活了也不用生小孩了？」

許多網友認同表示，「對嚮往傳統家庭價值的人來說，是的，差不多全毀了，除非有奇蹟發生」、「反正只要不婚不生不買房就行了」、「台灣出口競爭產業只剩半導體代工」、「2017~2018年進科技業最爽，疫情跳槽薪水多三倍，2021年買房買到起升段」。

但也有網友提到，「科技業不是人人幾百萬年薪，百萬或是沒破百的也大有人在」、「高薪之外還有高壓高工時，付出的身體資本不小，和親人的相處時間也會被壓縮」。