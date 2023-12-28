【時報-台北電】看好工業前景，周三上海天膠期貨反彈近1%；據了解，中國工業利潤在11月意外大幅成長，是為連續第4個月延續上升，係因宏觀政策效應持續發酵，故促使工業生產加速回升所致，連帶提振終場上海天膠期貨反彈近1%；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.6%，報每公斤251.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲1%，報每公斤149.40美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.7%，收於每噸13935元人民幣。
亞洲現貨市場漲跌互見，係因儘管林吉特兌美元走弱，但由於缺乏明確的利多催化劑，令其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.8%，報每公斤62.43泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.4%，現貨價每公斤152.80美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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