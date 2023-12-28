【時報-台北電】空頭回補，周三ICE棉花期貨上揚；因投資者在耶誕期過後空頭頭寸，加上美元指數持續下跌，進而推助期棉為連4日上漲。
市場情緒偏暖，鄭棉小幅上揚，新棉加工進度放緩，現貨價格持穩，中高支紗線產銷相對較好，紡企回補，令鄭棉止跌反彈。
終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.6%，報每磅80.53美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.03%，報每公噸15470人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
【時報-台北電】空頭回補，周三ICE棉花期貨上揚；因投資者在耶誕期過後空頭頭寸，加上美元指數持續下跌，進而推助期棉為連4日上漲。
市場情緒偏暖，鄭棉小幅上揚，新棉加工進度放緩，現貨價格持穩，中高支紗線產銷相對較好，紡企回補，令鄭棉止跌反彈。
終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.6%，報每磅80.53美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.03%，報每公噸15470人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
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