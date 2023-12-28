【時報記者王逸芯台北報導】中石化(1314)董事會決議，為促進公司更具可持續性、競爭力和前瞻性的發展。中石化將啟動轉型策略，停止頭份廠一條己內醯胺(CPL)產線，並積極規劃將資源投入高價值、更具競爭力的營運模式，中石化估計，此將對整體營收貢獻影響約4%。

中石化為台灣地區唯一己內醯胺(CPL)生產製造公司，主要生產廠區為位於苗栗的頭份廠和高雄小港廠。受到新冠肺炎疫情影響、大陸產能持續擴充、全球局勢變化等不利因素，台灣CPL需求持續萎縮，頭份廠自2020年將原有二條CPL產線改以單線生產。考量該CPL生產設備較舊，雖已執行各項改善方案，成本競爭效益仍較其他產線低，經過經營團隊審慎評估整體生產運作效益，頭份廠CPL業務未來獲利機率不高，實有轉型之必要，董事會於昨(27)日決議，將頭份廠己內醯胺一條產線停止生產，以專注企業轉型、確保公司長期競爭力及提升長期股東價值。

中石化表示，未來將專注於永續轉型，朝向精細及特用化學品、能源、電子級化工產品、低碳產品等發展，也將致力於提供高價值、環保的解決方案。

中石化強調，CPL年產能40萬噸，此次決定影響10萬噸至年產能30萬噸，對於整體營收貢獻約4%(過去3年/2021~2023年平均值)。為確保同仁權益，中石化受生產線停止影響的同仁優先溝通徵詢轉至其他廠區服務意願，並尊重個人意願提供優於政府法令規定之辦法，適切的調度安排。