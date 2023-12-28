【時報-台北電】適逢耶誕連續假期，周三BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢。

而由於中國部分電廠日耗下降，終端採購需求放緩，市場觀望氛圍延續，令沿海煤炭運價持續下跌。

周三(12/27)中國沿海煤炭運價綜合指數下跌41.42點，收923.42點，跌幅4.3%。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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