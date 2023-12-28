【時報-台北電】美元疲軟，周三紐約期金漲逾1%；受惠於美元指數下跌0.5%，並創下5個月來的新低，增加投資人以美元計價的黃金更加便宜具吸引力，加上市場預期美國聯準會(Fed)明年有望降息，同步支撐金價連4揚。
分析師表示，因Fed示意已完成升息，且將於2024年開始降息，激發黃金近期漲勢。市場押注Fed最快2024年3月降息，尤其因近期數據顯示，美國通膨持續降溫。
終場收盤報價，2月黃金漲23.30美元，報每盎司2093.10美元，3月白銀漲0.24美元，報每盎司24.64美元，4月白金漲19.00美元，報每盎司1014.60美元，3月鈀金跌31.70美元，報每盎司1157.70美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)
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