【時報-台北電】因需求疲軟繼續限制企業成長預期，加上，投資者對最大鋼鐵消費國中國，政府當局潛在干預鐵礦石市場價格所帶來的下調風險加大持謹慎態度，致大連鐵礦石期貨價格下跌，但由於對中國接下來的經濟刺激預期，以及中國工業數據轉好的樂觀情緒，則限制了鐵礦石價格跌幅。

分析師表示，儘管需求疲軟繼續限制企業成長預期，但由於中國最高規劃機構表示，已根據10月宣布的債券發行和投資計畫確定了第二批公共投資項目，目的用以提振經濟，中國最大的五家國有銀行上周降低了部分存款利率，在中國當局支持經濟之際提供了降低貸款成本的前景，此外，隨著製造業整體改善，數據顯示中國11月工業利潤實現兩位數成長，疊加中國鋼鐵製造商補充原料以維持農曆新年假期期間的生產需求，預計未來幾周鐵礦石需求將可能會得到有感提升。

終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸128.06美元；62%鐵礦石近月漲0.06%，報每噸136.67美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.27%，報每噸911.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)