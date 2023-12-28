【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在連續假期過後首日，歐股周三收盤上漲；市場對於聯準會最快在三月降息的預期不斷增強；另一方面，由於部分運輸船隻恢復紅海和蘇伊士運河的通行，航運股下跌。
周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.27點或0.27%，為478.87點。
利率敏感的科技股上漲0.7%，房地產股也上漲0.8%。
丹麥的馬士基(Maersk)下跌4.7%；該公司安排數十艘船隻在未來幾天恢復蘇伊士運河的航線，顯示在葉門胡塞武裝份子的攻擊船隻事件後，全球航運公司已經陸續重返紅海航線。
其它主要航運公司，德國的赫伯羅德(Hapag Lloyd)、Frontline、Hoegh Autoliners、Wallenius Wilhelmsen、Hafnia都下跌在1.3%至8.2%之間。
雖然聖誕假期結束，但多數交易員延長了假期到新年。在2023年剩餘的幾個交易日，預計股市交易量淡薄。
Stoxx 600指數已經連漲七周，預計今年上漲13%，其中零售股和科技股為表現最佳的板塊。
自從12月中旬聯準會暗示明年降息開始，全球股市歷經一波的漲勢，雖然歐洲央行並沒有提出類似的前景看法。
BNY Mellon銀行的歐非地區總體策略師Geoff Yu說，市場對於歐洲央行在明年三月或四月降息的預期相對地穩定，與聯準會的差距不再那麼大。
在個別股票表現方面，拜耳上漲2.3%，報33.5歐元；該德國化工和農藥製造商說，公司在一名加州男子提起的訴訟案中獲勝，該男子聲稱，自己因為接觸拜耳的Roundup除草劑而罹患癌症。該案也為Roundup除草劑眾多訴訟案之一。
維斯塔斯風力系統(Vestas Wind Systems)大漲4.5%；稍早該丹麥風力渦輪機製造商宣布數個新訂單。
英美資源(Anglo American)上漲2.3%，報1976英鎊；此前有新聞指出，該礦業公司正準備出售英國最大採礦計畫Woodsmith的少數股權。
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