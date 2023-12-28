【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0974元，較前一交易日升值0.28分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月28日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0974元，1歐元對人民幣7.8901元，100日元對人民幣5.0201元，1港元對人民幣0.90861元，1英鎊對人民幣9.0886元，1澳大利亞元對人民幣4.8656元，1新西蘭元對人民幣4.5103元，1新加坡元對人民幣5.3803元，1瑞士法郎對人民幣8.4271元，1加拿大元對人民幣5.3790元，人民幣1元對0.65115馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.8959俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5920南非蘭特，人民幣1元對181.87韓元，人民幣1元對0.51749阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52841沙特里亞爾，人民幣1元對48.5110匈牙利福林，人民幣1元對0.54825波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9460丹麥克朗，人民幣1元對1.3996瑞典克朗，人民幣1元對1.4224挪威克朗，人民幣1元對4.13770土耳其里拉，人民幣1元對2.3860墨西哥比索，人民幣1元對4.8244泰銖。(編輯：廖小蕎)

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