台股連日收盤創高，台股ETF績效表現也水漲船高，統計台股56檔的ETF中，00923、00927、0056等15檔的收盤價都創歷史新高，除領先台股大盤先登封，也讓133萬5670位受益人順利賺到價差，除了當中00685L、00663L、00675L等3檔未發股息，其他12檔ETF、逾132萬名的投資人不僅股息入袋，還能順利賺到價差，息差雙收笑著數錢。

進一步觀察各投信旗下台股ETF表現，群益投信與中國信託投信各有3檔收盤創新高，整體表現最佳並列第一，國泰與兆豐各有2檔並列第二，新光、富邦、野村、元大、富蘭克林華美則各有1檔。

群益投信表示，台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是穩健型投資人長期穩健投資的好選擇。鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股具基本面支撐下，台股ETF表現仍看好，建議可關注低碳、AI趨勢等題材，若搭配訴求高息，更有機會創造穩健收益。

群益台ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，今年外資對台股呈現買超態勢，回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，現階段不失為布局佳機。

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