【時報-台北電】周三美股交投清淡，主要指數持續小漲，台積電ADR小漲0.19%。2023年封關僅剩今、明二個交易日，台積電(2330)今開平盤，台股仍開高在17900點以上，早盤以17928點再創新高；早盤以聯電(2303)續攻，AI一軍的緯創(3231)、廣達(2382)開高，以及千金股的聯發科(2454)續強撐盤。但追價買盤力道不強，暫呈現量縮創高之格局。

耶誕行情延續，美股四大指數全數收漲，漲幅介於0.14%至0.3%，道瓊指數再度刷新最高收盤紀錄。

周三台股以實體紅K作收，最高價來到17897點，再度創下今年以來新高，成交量同步走升，整體呈價漲量增型態。集中市場終場漲139.77點，漲幅0.79%，收在17891.5點，成交金額2947.55億元。

國票投顧表示，台股可望向萬八發起挑戰，惟留意指數逢高，獲利了結賣壓容易出籠，因此推估指數震盪再攻機會較大。操作建議，近期AI PC浪潮持續，另近期傳出蘋果將切入智慧型摺疊手機，進而帶動台灣軸承三雄量價齊揚，短線有望持續吸引資金進駐。

凱基投顧分析，周三台股開高走高、再創新高，量能明顯擴增，化解量價背離疑慮，短期5、10、20日均線走揚，日KD指標在多方區交叉向上，技術面各面向皆有利於多頭，僅成交金額略顯不足，惟年底量縮為往年常態，預料今年最後幾個交易日台股即便處在低量情況，封關前亦能維繫短多。然而，下周起法人或將歸隊，屆時成交金額必須與價格匹配，否則台股或有拉回壓力。盤面結構部份，權值電子股輪流上攻創高，AI PC持續火熱，電子類股指數續創波段新高，個別族群可留意記憶體相關、IC設計、樞紐、面板。金融股緩步墊高，區間整理格局不變。非金電航運恐將進入震盪整理整理，觀光餐旅整理後轉強且即將進入旺季，旅行社、飯店或可留意。（編輯：沈培華）