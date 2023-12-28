【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國上訴法院周三裁定暫停執行美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果旗艦智慧錶祭出的進口禁令，但蘋果股價終場僅微升0.05%，收在193.15美元。

美國ITC在今年10月底做出裁定，以血氧監測功能侵犯醫療設備公司Masimo的專利權為由，禁止蘋果進口具有這項功能的Apple Watch。基於專利侵權問題，蘋果上周宣布暫停在美國銷售Series 9和Ultra 2兩款最新Apple Watch智慧錶。這恐不利於該公司在年底旺季的銷售表現。

美國總統拜登最終仍然沒有推翻ITC對Series 9和Ultra 2的銷售禁令。該銷售禁令於12月26日生效。

蘋果周二（26日）隨即提起上訴，同時也向美國聯邦巡迴上訴法院提出緊急請求，要求暫停該禁令至少兩周時間，直到美國海關暨邊境保衛局（CBP）判定重新設計的智慧錶是否仍然侵犯醫療設備公司Masimo的血氧監測專利。

蘋果表示，該海關單位排定於明年1月12日做出裁決。

美國上訴法院周三裁定暫停執行ITC對Series 9和Ultra 2兩款侵權裝置祭出的進口禁令，這表示蘋果目前暫時可以恢復銷售這兩款旗艦智慧錶。

蘋果未回應媒體置評請求。Masimo則拒絕對法院裁定發表評論。

周三Masimo股價大跌4.57%，收在15.11美元。

分析師表示，這兩家公司都可能因為最終裁決而損失數百萬美元，而最終裁定也可能迫使蘋果取得和解或改採替代技術。不過，對蘋果而言，和這場訴訟重創名聲的打擊相比，任何財務損失根本不值得一提。

Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole表示，蘋果可以輕鬆開發出自己的血液監測軟體，這只是時間問題。對於像蘋果這麼有錢的公司，軟體開發成本不是什麼太令人擔心的事。現在更重要的是，這對蘋果的名聲來說不是一件好事，因為這意味著蘋果正在竊取競爭對手的技術，而非自行開發技術。在打這場訴訟時，蘋果更重視的，是這對他們未來的健康類穿戴式產品意味著什麼，而非只針對這個血氧監測軟體。

根據蘋果發布的報告，蘋果穿戴式裝置、家居和配件業務（包括Apple Watch、AirPods等產品）在2023年第三財季貢獻約82.8億美元營收。