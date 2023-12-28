波蘭總理圖斯克（Doanld Tusk）27日表示，儘管新政府希望繼續採購韓國軍備，然而他透露，韓國向波蘭提供用於軍火交易的貸款實際上並不存在。
波蘭與韓國簽署了武器協議，作為應對俄羅斯入侵烏克蘭的軍事建設計劃的一部分。然而，英國《金融時報》去年11月報導稱，首爾曾對波蘭政府更迭，加上缺乏資金可能會危及一些交易的潛在因素表示擔心。
波蘭議會議長12月初曾表示，「法律正義黨」（PiS）在10月15日的選舉中失去多數席次後，新政府可能會使該黨簽署的合約無效。不過，圖斯克曾表示，波蘭將履行已簽署的武器合約。
據《路透》報導，圖斯克在新聞發布會上說，「韓國的採購存在問題…韓國採購的很大一部分是由韓國發放的貸款提供資金的。」他說，「最後發現是有誤會…原來沒有韓國貸款。」
圖斯克表示，華沙將審查其國防合約，但打算繼續執行。他說，「我真的希望不會有任何事情讓我們修改其中的一些內容。」
韓國駐華沙大使館拒絕置評。韓國外交部官員26日告訴《韓聯社》，首爾正與華沙協商，以確保合約得到執行。
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