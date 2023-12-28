時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 12/28

黃金 2079.86

白銀 24.34

白金 995.50

鈀金 1158.46

(王思涵)(商品行情網)

#貴重金屬 #亞洲 #黃金 #現貨價