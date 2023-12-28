歷經COVID-19疫情3年的洗禮，製造業導入數位化、智慧化的速度可說是10倍速發展；同時網路安全的威脅性也並駕齊驅，讓資安產業成為工業4.0發展下驅動市場的另一動能。微智安聯公司執行長蔡一郎表示，台灣算是資安產業蓬勃的地區，從政府、製造業到商辦企業都有足夠的資安風險意識，但資安防護力則相對不足，因此外貿導向的台灣企業普遍有被駭焦慮。

他指出，目前傳產業大約9成的機臺及設備，廠商都會安裝病毒防護軟體，然而病毒或惡意軟體變種速度非常快，傳統只依賴防毒軟體偵測根本追不上駭客的速度。因應台灣數位／能源雙軸轉型的趨勢所衍生的資安風險，微智安聯自主研發情境式體驗解決方案，掌握全球資安威脅脈動，讓客戶在模擬環境中對駭客攻擊採取應變措施，提升對員工的訓練，減低損失，成立一年多時間就獲得金融、政府機構、上市櫃製造業等訂單湧入的肯定。

自主開發能力強勁的微智安聯下一步將聚焦工控情資，例如駭客專門攻擊哪種機臺、設備，分析找出病毒中繼站的位置，把威脅情資放到資安或網通的設備上，在廠區周圍做阻擋的動作，病毒就無法進行大規模感染。蔡一郎說到，「下一代工控環境的防禦，應該著重網路通訊協定與行為的分析，這比在傳統辦公室環境更容易進行，因為工控環境裡使用網路的是機器，其行為容易被歸納、演算。也因此工控資安今年如雨後春筍快速湧現需求。」微智安聯的產品適用於各個廠牌的機器設備，只要不斷更新威脅情資，加上能適時提出告警，就能防患於未然。

目前微智安聯已上線與開發中的三大解方：一、攻防演訓服務，設計的故事根據真實網路世界所偵測到的威脅，以沉浸式體驗來學習資安管理與技術，客戶能利用手邊現有資源解決問題。二、情資威脅服務，在全世界20個資料中心放置欺敵網路偵測系統，從偵測點獲知網際網路的異常活動，利用AI技術跟駭客互動，收集駭客的資訊，也會因應時事轉移偵測點。三、資安檢測服務，預計明年第一季上市，建立全球情報平臺，以供應鏈串接的概念，在互信情況下進行資訊交換。

聯智安聯全公司通過ISO 27001資訊安全管理標準，為全球最大事件應變組織FIRST正式會員，也是目前台灣唯一的全球金融服務情資共享及分析中心（FS-ISAC）的MSSP會員。