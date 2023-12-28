資安成為應雙軸轉型趨勢而生的火紅市場，其中災難復原是製造業最在意的資安需求之一，洛克威爾自動化強化FactoryTalkR AssetCentre此一集中式工具作為因應。資深顧問黃彥凱指出，除了保護、管理、追蹤、報告OT設備，其具備「災難復原」功能，對工控資安可說是極佳的入門磚。

「是時候告別意外停機時間和導致停工事件的未知原因了，讓過去成為過去！」FactoryTalkRAssetCentre提供了一個集中式工具，可用於保護、管理、版本控制、追蹤和報告在整個設備中的自動化相關資產資訊。這可以透過有限的額外管理監督或員工作業而自動化進行，FactoryTalkR AssetCentre可以幫助提高運作時間、生產力、品質、員工安全性或適法性。

此外，繼FactoryTalkRAssetCentre在製造業市場取得好成績，洛克威爾自動化的資安系列產品－StratixR4300 Remote Access Router作為完整解決方案的一部分，StratixR4300本身還包括FactoryTalkR Remote Access Manager軟體，這些產品共同造就了FactoryTalkRRemote Access solution，「當無法出差抵達現場時，此連線能力可提供安裝、程式設計更新，以及依需求進行故障檢測及維護等支援。」