近年來營建業掀起ESG、淨零排碳等永續綠建築、智慧建築議題，身為碳排放大戶的營建業，面對未來更趨嚴格的碳排規範，均出現碳焦慮。27日接任台中市建築經營協會新任理事長的漢宇建設總經理葉昱徵表示，營建業都知道淨零排碳是未來趨勢，卻仍選擇傳統的施工方式，原因就出在新工法的成本太高；建築業沒有悲觀的權利，但期盼政府各部會能相互合作，對於相關議題提出明確的配套措施。

第14屆社團法人台中市建築經營協會27日舉辦理事長交接典禮，由建商二代、漢宇建設總經理葉昱徵接任理事長。他說，在全球節能減碳與ESG永續環保浪潮下，建築業界更需正面、積極回應，促使創新與永續的實踐成為主流。但很多營建業者面對ESG永續環保議題，感覺這個議題似乎還很遙遠，持續使用傳統工法施工。

葉昱徵舉工地為例說，系統鋁模板是新科技產物，轉用率可以達到200至300次，也可以大幅減少木模板等營建廢棄物，相較於傳統木模板轉用率約4至6次、加上越來越高的模板工費用，照理說建商應全面採用系統鋁模板。

但葉昱徵點出問題說，雖採用木模板的人工費高昂，但目前除非是大型、量體大的開發商，可以將鋁模板轉到下一個建案使用，否則單是初期投資成本就高出太多，讓不少開發商望之卻步。

據悉台中建商目前僅龍寶建設11期「愛臻邸」新案率先採用系統鋁模板，葉昱徵27日也宣布，漢宇建設明年在北屯區超高樓層新案也決定採用系統鋁模板，為減碳與ESG永續環保邁出一步。