互貴興業於12月13日假台北南港六福萬怡酒店歡度十週年慶，邀請國內外知名企業、供應商及合作夥伴齊聚一堂，互貴興業董事長宣明智開場致詞時表示，隨著國際現況與策略布局，公司會持續擴展多元化醫療科技服務。互貴興業執行長郭加泳感謝所有合作夥伴及公司全體員工，期許公司未來持續保持卓越表現，與合作夥伴攜手共創璀璨未來。

互貴興業十週年慶典以研討會與晚宴的方式盛大舉行，下午的「智慧醫療新紀元」研討會，邀請橫跨醫療、學研單位與金融產業等領域專家齊聚一堂，分享前瞻性AI技術、醫療科技、全球醫材產業趨勢及新創投資經驗，內容引人入勝，備受與會來賓一片好評；晚宴部分邀請到產官學研高層嘉賓，包括前證券櫃檯買賣中心吳壽山董事長、行政院國家發展基金管理會蔡宜兼副執行秘書、富邦綜合證券葉公亮董事等重量級人物，晚宴氛圍熱烈莊重。會中安排影片展現公司對過去的感謝與未來的期許，為互貴興業十週年慶典留下難忘的一刻。

互貴興業致力於推動醫學影像處理和人工智慧技術應用，透過創新研發和卓越技術，提供更卓越的醫療解決方案。更多相關資料可至互貴興業官網https://www.hukuibio.com查詢。