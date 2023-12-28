公勝保經（6028）一路走來秉持著「不只是保險，我們分享愛」企業理念，長期扶助弱勢兒少，給予發展自我舞台，建立孩子自信心，以行動為孩子未來種下翻轉人生的希望，也推動更具意義且創新公益專案。

自2022年起舉辦慈善音樂會，聖誕節前夕則由成功高中校友合唱團與屏東縣泰武國小古謠傳唱隊，用歌聲傳唱聖誕祝福給千位聽眾。公勝保經也邀請長期支持漳和國中手球隊孩子們，以及唐氏症基金會、基督教芥菜種會一同聆聽，給予溫暖與陪伴的力量。

公勝保經董事長蔡文俊表示，公勝成立30年來，長期關注弱勢朋友，致力投身公益，用行動開創美好未來。音樂會活動已累積舉辦4場，透過音樂分享愛、關懷與祝福。

此場音樂會由成功高中校友合唱團與泰武國小古謠傳唱隊，用歌聲帶給民眾溫暖，公勝邀請業務夥伴、保戶們，以及長期陪伴學校單位、公益團體亦受邀出席聆聽，創造更多愛的連結。

擁有天籟美聲的泰武國小古謠傳唱隊，是由部落耆老一句一句地教學古謠歌曲聲調、解釋歌詞意涵，希望藉著孩子們的歌聲，讓族人和更多民眾領略傳統古謠之美。成功高中校友合唱團參與多場演出活動，如台北國家演奏廳、高雄衛武營音樂廳等，亦受邀與NSO國家交響樂團及國際知名指揮家合作。

該場音樂會由此二個合唱團體帶給聽眾豐富的音樂饗宴，期盼未來能持續齊聲歡唱，而2023年公勝保經舉辦台北、高雄兩場愛永續感恩音樂會，共計2,000位聽眾到場響應，匯聚眾人的力量共同發揮善的影響力。