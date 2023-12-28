「冷吱吱」的冬天，特別是每當寒流來襲，總讓人想來點熱騰騰又暖心的火鍋。尤其台灣人特別愛吃鍋，不論寒暑，總有麻辣鍋、羊肉爐或者雞白湯的火鍋店現身大街小巷之中。現代人講求迅速和便利，「潮魯坊」推出的冷凍火鍋湯底，更是料好實在、市場最澎派，只要從鄰近超市買了冷凍鍋底，15分鐘就能極速開鍋，任何人都能輕鬆複製40年老師傅的廚藝，就算不加其他菜肉火鍋料，也能享受豐盛飽滿又味美的一餐。

捷希生技暨枝仔冰城董事長秦國炎表示，希望將「枝仔冰城」打造成台灣哈根達斯，其特色為運用台灣在地食材，品質把關到最嚴謹，帶給大家安心的食品。近幾年開始外銷美國、荷蘭、澳洲、加拿大，而日本正在商談進行中，透過一步一腳印向外擴展，樹立自己的品牌特色，吸引更多消費者的注意。

秦國炎指出，枝仔冰城本身在發源地旗山有簡餐系統，有雞腿飯、排骨飯、還有煲類料理，希望可以設計更多新產品，也投資火鍋領域等等，期許將來可以將重心比重多放在餐飲部份，將集團組織逐漸壯大發展，邁向永續經營的理念，尤其再過兩年就是枝仔冰城創立百年，可藉此打響更多知名度。

「枝仔冰城」跨界不是頭一遭，先是插旗台北格拉斯麗飯店，打造首間「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」吃到飽餐廳。之後看準400億元火鍋商機，找來名廚郭主義一同開發新品，以「潮魯坊」品牌進駐全台全聯通路，搶攻冷凍火鍋湯底市場。

除了今年新推出「眷香酸菜白肉鍋」外，還有「酸菜豬肚排骨鴨湯」、「漢方紅燒羊肉爐」、「鮮菇甘貝雞白湯」三款冷凍鍋底，每一款都承襲「古錐師」郭主義的職人級美味，即日起至明年1月4日下殺銅板價，只要209元，就能將總鋪師的好味道端上桌，暖心飽腹又滿足。