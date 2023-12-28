一茶一世界，東方人喝茶品厚度、道意境，西方人喝茶講儀式、養文化。在台北喝茶風氣盛行的萬華，有幸拜訪普洱茶名家「老茶家主人」王盈智，親身體會他心目中的茶道文化。年逾七旬的王盈智精神矍鑠，紅光滿面，話家常時妙語如珠。他指出，在普洱茶的世界有種說法，老茶就如同「喝掉的古董」，而收藏普洱老茶者和收字畫、玩古董的收藏家並無二致，除有閒、有錢，還得要有沉靜、怡然自得的品性。
他說，我的收藏茶是當年聘請多位勐海茶廠的老師傅們，找尋1930年代的配合嚴謹復刻成餅而成，陳放至今都超過40年了，現在的「同興號」和河內盛利茶莊的「飛機商標」，就是那時候的代表作品。
王盈智說，古人云：「喝熟茶，品老茶，藏生茶。」而普洱的香味是放愈久才會產生的，這些經過發酵並植入日本稱為益生菌的古菌種，再用最適當的藏茶方法與地區貯存，茶的轉化就會變好、變快。他說，經過我的實證研究發現臺灣還真是茶的寶地，若在雲南地區藏茶30年，比不過在港倉藏20年，更比不過在臺灣合適的地方藏15年，原因就在於濕度及溫度。
王盈智對著桌上剛泡好同慶號易武棋槍解釋，這是所謂的緊壓茶，把原生茶的微量元素及微生物，瞬間鎖在圓茶餅中。他說，這種茶餅形成後須經過數十年的轉化才能喝到口感絕佳的好茶，而這種緊壓茶的技術是由俄羅斯傳來的，所以有種說法是班章的茶山是王，易武的茶山是后，都是原生種極品。閒談中環視四周的展示區，有大紅印、大藍印、8582青餅、7542青餅、河內盛利號、易武棋槍、普慶號等近廿種知名好茶。王盈智指出，好的普洱茶首推原生種的茶，而原生種的茶樹動輒二、三千年，我的茶菁就來自現在中國與緬甸邊境山區的原生種茶樹，可以說原生種古茶樹的茶菁是做成極品普洱茶相當重要的關鍵之一。
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