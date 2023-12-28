【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17900.76點，漲9.26點；總計426家漲、173家跌、219家持平；委買4521600張、委賣2061623張；總成交值26.77億元。

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