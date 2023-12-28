【時報-台北電】周三(27日)股匯雙漲，外資大買台股367億元，就愛晶圓雙雄、聯發科(2454)，台股蓄勢攻萬八，高價股再現13千金。短線聚焦AI PC、航運、IC設計、聯電集團。

加權指數27日上漲139.77點或0.79%、收17891.5點，持續改寫波段新高；成交值2954億元。新台幣升破31元關卡，收在30.88元。

群益投顧指出，選前多方主導，逢低做多未變，日KD為金叉，但類股輪動快速，盤中強勢股勿追價易形成短套，短期以AI相關、政策題材、航運、車用電子為主。

群益投顧預期指數區間落在17500-18000點。外資現貨偏多，期貨避險空單降到1.5萬口以下，有利多方。(編輯：廖小蕎)

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