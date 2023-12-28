時報-商情早報

1.美元疲軟 紐約期金漲逾1%。

2.LME:12/27期銅收8690.50美元/公噸，漲117.00美元。

3.NYMEX:2月輕質原油跌1.46美元，每桶為74.11美元。

4.西德州原油跌1.53美元，每桶為74.31美元。

5.12/27適逢耶誕連續假期，海運運費指數休市。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3下跌0.80美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.48美分，每磅為80.53美分。

8.CBOT:1月黃豆粉跌4.30美元，每公噸為398.90美元。

9.12/27TRJ-CRB下跌0.35，為268.28。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸136.67美元，漲0.08美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元疲軟，周三紐約期金漲逾1%；受惠於美元指數下跌0.5%，並創下5個月來的新低，增加投資人以美元計價的黃金更加便宜具吸引力，加上市場預期美國聯準會(Fed)明年有望降息，同步支撐金價連4揚；終場收盤報價，2月黃金漲23.30美元，報每盎司2093.10美元；3月白銀漲0.24美元；4月白金漲19.00美元；3月鈀金跌31.70美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂，期鋁漲觸8個月新高；因幾內亞是世界第三大氧化鋁原料鋁土礦生產國，在12月18日的一次爆炸，損壞了處理燃料進口的主要油港的油庫後，使得幾內亞的供應擔憂加劇，加上美元走軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)鋁價一度漲觸8個月以來的高點。終場周三期鋁上漲61美元；期銅上漲117美元；期錫上漲778美元；期鎳上漲429美元；期鋅上漲40.5美元；期鉛上漲23.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周三歐美原油期貨回跌近2%，由於紅海航運計劃陸續復航，以及美國石油協會API上周原油庫存增加，引發獲利了結，油價回吐前一日漲勢，不過市場仍密切關注中東緊張局勢，亦牽動國際油價，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨跌1.46美元，報74.11美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨跌1.42美元，報79.65美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-適逢耶誕連續假期，周三BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢；截至上周五(12/22)收盤價，BDI指數上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；BCI指數上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；BPI指數下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%；BSI指數下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-看好工業前景，周三上海天膠期貨反彈近1%；據了解， 中國工業利潤在11月意外大幅成長，是為連續第4個月延續上升，係因宏觀政策效應持續發酵，故促使工業生產加速回升所致，連帶提振終場上海天膠期貨反彈近1%；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.6%，報每公斤251.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲1%，報每公斤149.40美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.7%，收於每噸13935元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨漲跌不一，其中小麥回跌2%，由於巴西的降雨預報，有機會緩解乾旱問題，引發獲利了結，玉米走低，受累巴西需求不振，以及未來幾週的降雨，有助於即將到來的第一季作物的產量，大豆價格則小漲，由於歐美聖誕節和新年假期期間，整體交投清淡，盤中窄幅震盪，終場3月小麥跌13.25美分，3月玉米跌3.75美分，1月大豆漲3.5美分，1月黃豆油漲0.33美分，1月黃豆粉跌4.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-空頭回補，周三ICE棉花期貨上揚；因投資者在耶誕期過後空頭頭寸，加上美元指數持續下跌，進而推助期棉為連4日上漲；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.6%，報每磅80.53美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算長0.03%，報每公噸15470人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求疲軟，大連鐵礦石跌近0.3%；因需求疲軟繼續限制企業成長預期，加上，投資者對最大鋼鐵消費國中國，政府當局潛在干預鐵礦石市場價格所帶來的下調風險加大持謹慎態度，致大連鐵礦石期貨價格下跌，但由於對中國接下來的經濟刺激預期，以及中國工業數據轉好的樂觀情緒，則限制了鐵礦石價格跌幅。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸128.06美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.27%，報每噸911.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)