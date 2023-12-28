回顧2023年尤以科技類股在AI新應用的引領之下帶動上漲，市場預期聯準會升息進入尾聲，近期美公債殖利率下滑，帶動利率敏感資產反彈，台股受惠科技股評價修復，加權股價指數11月大漲8.85％。隨著美國利率見頂，資金回補非美市場，加上AI趨勢不變、產業庫存去化告終及總統選舉行情等利多，預期2024年第一季台股元月行情漲勢可望延續。

11月出口年增率3.74％重回正成長，景氣持續朝著正向方向邁進，從過往經驗來看，出口衰退週期應已結束，雖短期數據仍有波動可能性，但長期好轉趨勢不變，隨著消費旺季以及科技新品拉貨需求，加上明年AI需求等利多挹注，預估出口有望能持續升溫。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，AI PC概念，就是從早先的AI伺服器供應鏈，逐步轉化到AI應用、邊緣AI、AI邊緣運算，然後再到各種用戶端相關的應用產品，例如電腦、汽車以及手機等。AI技術的應用也讓既有產業、企業的框架被打破，新模式、新業務、新挑戰已經迫在眉睫，AI所躍進的不確定環境，競爭不只在同業間，也在跨產業間，甚至是無中生有的新形態競爭。

產業方面，謝文雄表示，預計美國AI禁令生效後訂單將重回台灣，被動式基金成分股調整也告一段落，短線利空因素緩解，而長期來看國外雲端大廠增加資本支出並推出新產品，邊緣AI商機有望迎來爆發，看好中長線台股仍維持多頭格局不變。展望2024年，AI主流趨勢仍將持續，景氣回溫、庫存回歸正常，加上AI出貨挹注，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長，其中科技類股仍是成長性最佳的產業，業績能見度高的公司將率先復甦，從基本面出發的選股策略將更為重要，建議投資人視己身風險承受度，伺機布局與其緊密關聯的科技股有望搭上順風車，拉高整體投資勝率，可望受惠於科技趨勢轉變帶來可觀投資機會。