輸出入銀行配合政府2030雙語國家政策發展藍圖，2024年元旦起於台北之總行提供「中、英、日」三語服務及全台四家分行提供「中、英」雙語服務，營造友善金融環境。
中輸銀為我國進出口專業銀行，平日即致力於建置雙語服務環境，舉凡授信及輸出保險申請書表、行內相關設施及指示標誌皆以中、英雙語標示，並於台北總行提供英、日語服務，經再次檢視提供雙語服務所需的軟硬體建置後，中輸銀正式宣布自2024年元旦起，於所有營業處所提供雙語服務，營造多元語言服務環境，滿足國內外客戶需求。
目前中輸銀員工參加英文檢定測驗人數已逾七成，程度相當於全民英檢中高級以上的人數有115人，占全行人數比例將近44％。此外，中輸銀同仁學習外語風氣興盛，為精進同仁外語能力，中輸銀除提供基本的英語學習管道，亦鼓勵同仁持續進修日文、西班牙文等第二外語；派駐海外辦事處同仁，亦鼓勵其學習當地語言，積極培育外語人才，建立開放、多元語言服務環境，不僅能提高對客戶的服務品質，亦可同時提升同仁在國際金融市場中之競爭力。
中輸銀目前已在泰國曼谷、印尼雅加達和捷克布拉格設立代表人辦事處，就近服務當地與臺灣經貿鏈結的廠商、掌握商機，也培訓優秀同仁輪調海外代表人辦事處，同時亦提供同仁前往海外研習、參展、進行境外授信後追蹤、參加及主辦國際性會議之機會，強化同仁英語溝通能力，培養兼具專業金融知識及國際視野的金融人才。
此外，為推動各項政策業務、培養海外業務推廣人才，中輸銀積極與海外企業深化交流，且因業務性質使然，蒞臨中輸銀拜會的國外機構、銀行、企業、公協會等絡繹不絕，後續的往返互訪與書信溝通及各類型會議亦所在多有，且大多數中輸銀同仁都能以英語進行接待、業務簡報及說明，藉此推動新南向政策及開拓中東歐等海外市場。
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